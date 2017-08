Wunschzettel werden von Kindern in der Weihnachtszeit zahlreich geschrieben. Im Kinderland des Karlsruher Weihnachtsmarktes hatte das Christkind in den vergangenen Wochen die Wünsche der Kinder entgegen genommen. Zehn Gewinner wurden gestern bereits vor Weihnachten beschert.

An den ersten drei Sonntagen im Advent konnten die kleinen Besucher des Christkindlesmarktes im Kinderland St. Stephan dem Karlsruher Christkind begegnen. Jedes Kind durften bei ihm einen Wunschzettel mit seinem Weihnachtswunsch abgeben. Die weihnachtliche Geschenkaktion fand in diesem Jahr bereits zum zwölften Mal in Folge statt.

Nach vielen eingegangenen Wünschen wurden nun zehn Gewinner ermittelt. Am Donnerstag wurden den Kindern im Karlsruher Spielwarengeschäft "Spiele-Pyramide" ihre Geschenke überreicht. Von Lego und Spielzeugautos bis hin zum Bastelset und Kuscheltieren wurden die Päckchen mit leuchtenden Augen in Empfang genommen und sogleich geöffnet.

Die Geschenkeübergabe erfolgte durch Marktamtsleiter Armin Baumbusch, dem Christkind sowie dem Geschäftsführer der Spiele-Pyramide Thorsten Brombas. Auch alle anderen die Kinder, die an der Aktion teilgenommen haben, gehen nicht leer aus: Sie dürfen sich an Weihnachten über einen persönlichen Brief vom Christkind freuen. Das Karlsruher Christkind wird am kommenden Sonntag nochmals von 14 bis 15 Uhr im Kinderland St. Stephan unterwegs sein an die Kinder kleine Überraschungen verteilen.