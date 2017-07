In einem Antrag an den Karlsruher Gemeinderat hat sich Stadtrat Jürgen Wenzel von den Freien Wählern, dafür ausgesprochen Einzelhändlern im Bereich Kaiserstraße, die in ihren Geschäften während der Bauarbeiten im Rahmen der Kombilösung stark eingeschränkt waren, vergünstigte Werbeflächen in den künftigen Haltestellen des U-Strabs bereit zu stellen.

In der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause stand unter anderem die Gestaltung der unterirdischen Haltestellen mit der Lüpertz-Kunst der Kombi-Lösung auf der Tagesordnung. Aus diesem Anlass forderte Wenzel, stellvertretend für die Freien Wähler, in einem Ergänzungsantrag dass geprüft werden sollen, ob bei der Vergabe der Werbeflächen in den zukünftigen Haltestellen des U-Strabs eine deutlich vergünstigte Nutzung der Werbeflächen durch die anliegenden Einzelhändler und Geschäftsinhaber für ein Jahr nach der Inbetriebnahme der U-Strab und nach Wegfall der oberirdischen Gleise möglich ist und wie die Realisierung bewerkstelligt werden kann.

Dauerhaft günstiger Werben?

Außerdem solle nach Forderung der Freien Wähler geprüft werden, ob ein dauerhaft günstigerer Tarif für Karlsruher Unternehmen für die Buchung von Werbeflächen in den U-Haltestellen möglich ist und wie die Realisierung bewerkstelligt werden kann. Grund für die Forderung dieser Maßnahme ist laut den Freien Wählern, das Einzelhändler entlang der Kombi-Lösung-Baustellen in den vergangenen Jahren massiv durch Bauarbeiten eingeschränkt wurden.

Nach dem Wegfall der oberirdischen Gleise sei zudem nicht unbedingt mit einer Entspannung der Lage zu rechnen, da die Geschäfte nicht mehr aus den Bahnen sichtbar sind und aus den unterirdischen Haltestellen auch schlechter zu erreichen sind, führt Wenzel weiter aus.

Eine kostengünstige Werbemöglichkeit für ein Jahr würde zumindest die regelmäßigen Nutzer der unterirdischen Haltestellen auf die Geschäfte aufmerksam machen. Ein dauerhaft vergünstigter Tarif für lokale Geschäfte sollte zur Förderung der lokalen Wirtschaft selbstverständlich sein, zumal diese Vorort Gewerbesteuer zahlen, heißt es in dem Antrag weiter.

Werbekonzept ist noch nicht endgültig festgelegt

"Zum aktuellen Zeitpunkt ist das Werbekonzept für die unterirdischen Haltestellen noch nicht final definiert", heißt es in der Stellungnahme der Stadt auf den Ergänzungsantrag Wenzels. Der Aufsichtsrat der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) habe in der letzten Sitzung beschlossen, befristet auf Werbeflächen zugunsten von Kunstwerken am Bau zu verzichten und den Verzicht durch eine, wie es heißt, optimale Vermarktung der Werbemöglichkeiten in den unterirdischen Haltestellen zu kompensieren.

Weiter könnte im Aufsichtsrat auch eine Überprüfung von zeitlich begrenzter Gewährung von Preis- und Prioritätsregelungen zugunsten von Karlsruher Einzelhändlern in einer Ausschreibung der Werbeträger beschlossen werden. Wenzel interpretiert die Antwort der Stadt soweit, dass man die Möglichkeit prüfen möchte. "Mehr kann ich nicht verlangen", so der Stadtrat der Freien Wähler in der Gemeinderatssitzung am Dienstag.