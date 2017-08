07.12.2016 19:00 Karlsruhe "Forum Recht": Karlsruhe erhält Unterstützung aus Berlin

Das Projekt "Forum Recht", die Einrichtung eines zentralen Informations- und Begegnungsortes zur Bedeutung des deutschen Rechtsstaats in Karlsruhe, kann sich einer breiten Unterstützung in Berlin sicher sein. Das teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit.