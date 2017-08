21.09.2015 12:30 Karlsruhe Folkloria, Fußball, Fiducia-Baden-Marathon - das war los am Wochenende

Wieder viel zu schnell ist das Wochenende vergangen. Für einen angenehmen Start in die Arbeitswoche sollten Sie das Wochenende am besten noch einmal Revue passieren lassen. Am besten mit einem Klick in den ka-news Wochenend-Rückblick!