Dieses Jahr findet bereits der 50. Pfennigbasar statt. Organisiert wird er vom Internationalen Frauenclub Karlsruhe für einen guten Zweck. Schnäppchenjagd und Flohmarktflair sind garantiert!

Im Jahr 1968 wurde der Basar zur Finanzierung des deutsch-amerikanischen Studenten- und Schüleraustauschs durch den Verband des Deutsch-Amerikanischen Clubs gegründet. Seitdem wurde der Basar weiterentwickelt und vergrößert. Heute findet der Flohmarkt in der Schwarzwaldhalle statt, auf einer Fläche von 2.575 Quadratmetern.

Im letzten Jahr konnte durch den Verkauf gespendeter Gegenstände ein Erlös von rund 150.000 Euro erzielt werden. Das Geld ging an den Studenten-und Schüleraustausch sowie an die sozialen Einrichtungen der Stadt Karlsruhe.

Die Sammeltage, an dem der Club Sachspenden zum Verkauf entgegen nimmt, sind am Dienstag, 17. Januar, von 10 bis 17 Uhr und am Donnerstag, 19. Januar, von 10 bis 20 Uhr. Verkauft wird dann von Donnerstag, 26. Januar, bis Samstag, 28. Januar.