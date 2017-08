Ab nach draußen: Der Polizeisportverein (PSV) Karlsruhe lädt am Samstag, 6. Mai, zu den Frühjahr-Games, dem großen Outdoor-Event für Sport- und Fitnessbegeisterte, ein. Jeder, der sich für fit genug hält und auf sportliche Herausforderungen steht, ist eingeladen, diesen Tag mit den Outdoor-Fitness-Experten des PSV zu meistern.

Die Teams dürfen individuell - auf die geforderten Belastungen abgestimmt - zusammengestellt werden. Teamleistungen in Schnelligkeit (Sprints), Kraft (Kreuzheben/Klimmzug/Thruster) und Ausdauer (Staffel) werden in den ausgewählten Disziplinen erfordert. Das berichtet der Verein in einer Pressemeldung.

Verschiedene Übungen verlangen sportliche Fähigkeiten, sind für Teilnehmer ohne gesundheitliche Einschränkungen jedoch gut zu absolvieren. Frauen und Männern werden jeweils geschlechtsspezifisch festgelegten Intensitäten zugeteilt, so dass jeder in seiner Anforderung alles geben kann.

Los geht es an diesem Tag ab 11 Uhr mit einem "all together - warm up". Neben der sportlichen Herausforderung soll natürlich auch der Spaß im Fokus stehen. Als Ansporn warten attraktive Preise. Eine Anmeldung hierzu ist unter www.psv-karlsruhe.de bis zum 28. April möglich.