vor 6 Stunden Karlruhe Feuer in Pfinztal: Nachbarn retten Senior aus brennender Hütte

Glück im Unglück hatte ein 60-Jähriger in Pfinztal-Berghausen. Wie die Polizei berichtet, brach am Samstagmorgen ein Feuer in seiner Gartenhütte im Gewann Faßlgrund aus. Seine Rettung verdankt der Mann seinen aufmerksamen Nachbarn.