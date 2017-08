Seit dieser Woche wird im Bereich der Oststadt an einer neuen Fernwärmeleitung gearbeitet. Weil hierfür eine Einbahnstraße eingerichtet wurde, müssen die Busse der Linie 30 eine Umleitung fahren.

In der Parkstraße haben am Montag zwischen dem Karl-Wilhelm-Platz und der Straße Am Fasanengarten die Bauarbeiten an einer Fernwärmeleitung begonnen. Die Parkstraße ist hierfür in diesem Bereich als Einbahnstraße mit Fahrtrichtung Theodor-Heuss-Allee eingerichtet. Aus diesem Grund fährt die Buslinie 30 bis voraussichtlich Mitte Mai auf einer Umleitungsroute durch die Karlsruher Oststadt. Das berichten die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Pressemeldung.

Ab der Haltestelle Rintheimer Querallee biegen die Busse links in die gleichnamige Straße ein, von dort geht es durch die Haid-und-Neu-Straße zur Ersatzhaltestelle Hirtenweg (beim Taxi-Stand). Anschließend fahren die Busse auf der Haid-und-Neu-Straße zur Ersatzhaltestelle Hauptfriedhof und zur Haltestelle Karl-Wilhelm-Platz. Die Rückfahrt erfolgt auf regulärem Fahrweg.

Während der Baumaßnahme werden die Haltestellen Pastor-Felke-Straße und Büchiger Allee in Richtung Karl-Wilhelm-Platz aufgehoben. Fahrgäste, die von den Haltestellen Pastor-Felke-Straße und Büchiger Allee in Richtung Karl-Wilhelm-Platz gelangen möchten, können von montags bis freitags zwischen 6 Uhr und 20 Uhr sowie samstags von 10 Uhr bis 18 Uhr von der Bushaltestelle der Gegenrichtung die Buslinie 30 bis zur Haltestelle Rintheimer Querallee nutzen. Hier besteht eine Umsteigemöglichkeit zum umgeleiteten Bus zum Karl-Wilhelm-Platz.

Bei Heimspielen des Karlsruher SC fährt die Buslinie 30 auf der etablierten Umleitungsroute von der Rintheimer Querallee direkt zur Haltestelle Hirtenweg/Technologiepark.