vor 1 Stunde Karlsruhe/Stuttgart Ferienstart im Südwesten: ADAC rechnet mit langen Staus

Der Start in die Ferien könnte am Wochenende für Autofahrer zur Qual werden. Mit dem Ferienbeginn in Baden-Württemberg und Bayern sind dann Urlauber aus allen Bundesländern unterwegs. Der ADAC warnt vor vollen Autobahnen und Staus.