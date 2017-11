vor 6 Stunden Karlsruhe Fastnacht in Karlsruhe: Heute beginnt die bunte Narrenzeit!

Pünktlich am 11. November um 11.11 Uhr stürmten in Karlsruhe und Durlach die Narren das Rathaus, bzw. die Karlsburg und läuteten die fünfte Jahreszeit ein! Wir haben das bunte Spektakel in Bildern zusammengefasst.