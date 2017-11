vor 1 Stunde Karlsruhe Fast 13 Millionen Euro investiert: Stadt weiht Technisches Rathaus ein

Die Stadt hat eine Baustelle beenden können. Am Donnerstag wurde das technische Rathaus in der Lammstraße offiziell eingeweiht. Auch die Betriebskantine des Rathaus-Personals erstrahlt nun in neuem Glanz.