"Falscher Müll": In Karlsruhe landet zu viel Plastik in der Biotonne

Die Plastikmenge in den Karlsruher Biomülltonnen nimmt deutlich zu. Das mahnt das Amt für Abfallwirtschaft (AfA) in einer Pressemeldung. Die Karlsruher sollen daher auf umweltfreundlichere Lösungen umsteigen.

Immer mehr falscher Müll landet in den Karlsruher Biotonnen. Der Anteil an Folien, Kunststoff und Plastiktüten hat in den vergangenen Monaten deutlich zugenommen, so das Amt für Abfallwirtschaft (AfA). Der Kunststoff bereitet vor allem bei der Weiterverarbeitung in den Bioabfallvergärungsanlagen enorme Probleme.

Er lasse sich nicht mehr zu Methangas und Kompost umwandeln und müsse daher vor der Verarbeitung zusammen mit anderen Fremdstoffen mechanisch abgesiebt werden, heißt es in der Pressemeldung weiter. Die Plastikabfälle würden anschließend in einer Müllverbrennungsanlage entsorgt. Dieses Absieben und Verbrennen sei aber mit hohen Kosten und Zusatzaufwand verbunden, so das AfA weiter.

Doch auch die Tüten aus biologisch abbaubaren Materialien, die es in den Drogerie- und Supermärkten zu kaufen gibt, seien eigentlich nicht so gut für die Biotonne geeignet. Denn auch diese müssen abgesiebt und über die Müllverbrennungsanlage entsorgt werden. Das Amt für Abfallwirtschaft empfiehlt daher Zeitungspapier oder Papiertüten als günstige Alternativen zu verwenden.