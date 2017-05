Trickbetrüger in Karlsruhe sind zunehmend mit einer alten Masche erfolgreich: Telefon-Phishing. Das meldete die Polizei am Freitag. Dabei wählen die Betrüger wahllose Nummern, geben sich als Microsoft-Support-Mitarbeiter aus und "warnen" ihre Opfer vor einem Virenbefall auf dem Computer.

Gegen eine Geldzahlung von bis zu 200 Euro werden dann etwa eine Reparatur oder eine lebenslange Garantie versprochen. In anderen Fällen wird verlangt, eine Wartungssoftware zu installieren oder einen Fernwartungszugang einzurichten, um private Daten auszulesen. Erste Fälle des sogenannten "Microsoft-Support-Scams" verzeichnete die Polizei Karlsruhe bereits 2013. Von mehr als 150 Anzeigen, die seitdem eingingen, entfallen allein 40 auf das aktuelle Jahr. In Einzelfällen erlangten die Täter mehrere tausend Euro.

Die Polizei weist darauf hin, dass es Anrufe von Mitarbeitern der Firma Microsoft in dieser Form nicht gibt. Grundsätzlich sollten sensible Daten nicht am Telefon an Unbekannte herausgegeben werden!