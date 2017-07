vor 4 Stunden Karlsruhe/Pforzheim/Calw Falsche Polizisten: Betrüger wollen Karlsruher um Ersparnisse bringen

Polizisten rufen nicht mit der Nummer "110" an und verlangen sensible Daten wie Kontonummern und fragen nicht nach Ersparnissen. Darauf weißt die "echte" Polizei in einer Pressemeldung erneut hin.