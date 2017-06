vor 20 Minuten Karlsruhe Falsche Enkelin: Frau in Stutensee um tausende Euro betrogen

Eine ältere Dame wurde am Mittwoch in Stutensee, in der Straße Hohe Eich, um mehrere tausend Euro betrogen. Eine angebliche Enkelin rief bei der Geschädigten an und teilte ihr mit, dass sie der Familie eine große Überraschung bereiten möchte. Dazu würde sie aber mehrere tausend Euro benötigen.