Während der Sommerferien kommt es zu Fahrplanänderungen der Verkehrsbetriebe Karlsruhe. Neben einer zusätzlichen Haltestelle für die Buslinie 31X ändert sich auch der Takt der Tramlinie 5.

Während der gerade begonnenen Sommerferien kommt es zu Fahrplanänderungen der Buslinie 31X und der Straßenbahnlinie 5. Das teilen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Presseinformation mit.

Zusätzlicher Halt der Buslinie 31X

Die Buslinie 31X bedient ab dem 31. Juli 2017 eine zusätzliche Haltestelle bei ihren Fahrten Richtung Durlach. Bis Freitag, 8. September, halten die Busse nachmittags nun an dem Haltepunkt, der für den aktuellen Schienenersatzverkehr der Stadtbahnlinie S31/S32 zwischen Karlsruhe und Bruchsal an der alten Bundesstraße B10 nahe des Durlacher Bahnhofs provisorisch eingerichtet wurde, so die VBK.

Nach der Haltestelle Am Heegwald fahren die Busse auf der alten B10 zur Ersatzhaltestelle Durlach Bahnhof. Von dort geht es weiter auf der früheren Bundesstraße über die Alte-Karlsruhe-Straße, Johann-Strauß-Straße, und Dornwaldstraße bis zur Haltestelle Paracelsusklinik. Anschließend fahren die Busse zur Haltestelle Bahnhof Durlach. Durch den zusätzlichen Halt fährt die Linie 31X nachmittags nicht mehr über die Autobahn in Richtung Durlach.

Taktänderung bei der Linie 5

Der durch den Beginn der Sommerferien bedingte Rückgang an Fahrgästen hat zeitweise Änderungen für die Linie 5 zur Folge. Diese verkehrt an Werktagen bis zum Ferienende am Sonntag, 10. September, ganztägig in einem 20-Minuten-Takt zwischen Rintheim und Rheinhafen. Nach Aussage der VBK gilt diese Änderung nur für die Fahrten der Linie 5. Der Ersatzverkehr, der wegen Baumaßnahmen in der Karlsruher Oststadt ab dem Hirtenweg über Rintheim bis zur Tullastraße eingerichtet wurde, sei davon nicht betroffen und fahre unverändert tagsüber alle 10 Minuten.