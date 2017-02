vor 53 Minuten Karlsruhe Fahrgast in Karlsruhe verletzt: Unbekannter nimmt Linienbus die Vorfahrt

Am Dienstagmorgen hat sich eine Frau in einem Linienbus in Karlsruhe Prellungen am Kopf und am Knie zugezogen. Zuvor musste der Busfahrer bremsen, um einen Zusammenstoß mit einem Auto zu verhindern.