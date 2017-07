vor 1 Stunde Karlsruhe Fahrerflucht in Karlsruhe und Karlsdorf: Fahrer kümmern sich nicht um Schaden

Am Wochenende haben sich gleich zwei Autofahrer in der Region unerlaubt vom Unfallort entfernt. Doch in beiden Fällen konnte das Kennzeichen der Unfallautos an die Polizei übermittelt werden.