Die Arbeitsbedingungen bei der Albtal Verkehrs Gesellschaft (AVG) spalten die Fahrer: Nachdem ein Mitarbeiter seinem Arbeitgeber "sklavenähnliche Zustände" vorgeworfen hatte, stellen sich nun zwei Fahrer hinter ihren Betrieb. Auch sie sehen so manches Problem - wenn auch in einem anderen Licht.

Seit etwa drei Jahren arbeitet Oliver Foit bei der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG). In erster Linie ist der Triebfahrzeugführer im Raum Pforzheim unterwegs. In den Jahren, in denen er schon für das Karlsruher Verkehrsunternehmen tätig ist, hat er so manches von seinen Fahrgästen gehört. Manche sind freundlich, andere weniger. Vergangene Woche ließ ein Fahrgast dann aber eine Bemerkung fallen, die Foit fassungslos machte: "Sie armer Sklave".

Ein AVG-Fahrer sorgt für ordentlich Gesprächsstoff

Diese Bemerkung ist kein Zufall. Vergangene Woche hatte ein AVG-Fahrer im Gespräch mit ka-news Vorwürfe gegen seinen Arbeitgeber erhoben. Die Personalprobleme der AVG seien hausgemacht, so seine Kritik. Überstunden, zu eng getaktete Fahrpläne und unterschiedliche Tarifverträge - all das belaste viele Triebfahrzeugführer. Damit schaffe die AVG Betriebsrisiken und "fast schon sklavenähnliche Verhältnisse", prangerte der Fahrer an.

Die Vorwürfe des AVG-Mitarbeiters seien nicht nur Gesprächsthema in den Bahnen, sondern auch in den Pausenräumen, schildern Foit und sein Kollege Jan Glötzl. Bei den Fahrern träfen die Äußerungen auf gemischte Reaktionen. Foit und Glötzl für ihren Teil sind sehr verärgert. "Ich fühle mich nicht wie ein Sklave", betont ersterer "Und ich hatte schon andere Arbeitgeber, bei denen ich 16-Stunden-Schichten für einen Hungerlohn gearbeitet habe."

"Es steht jedem frei, die Gewerkschaft zu wechseln"

Die Kritik ihres Kollegen können die beiden teilweise nachvollziehen. Die Personalsituation bei den AVG sei für die Fahrer durchaus manchmal belastend, so die beiden im Gespräch mit ka-news. "Es wurden in der Vergangenheit Fehler gemacht", meint Glötzl. Den Einstellungs-Stop, der unter der ehemaligen Geschäftsleitung angeordnet worden sei, und den damit verbundenen Fahrermangel spüre man als AVG-Fahrer noch heute.

Dass man als Triebfahrzeugführer Überstunden anhäuft, bestätigen beide ebenfalls. "Wir machen aber nicht exorbitant viele Überstunden", so Foit. Zumal man als Fahrer von Anfang darauf vorbereitet werde, dass Überstunden möglich seien. Eine Verbesserung der Situation brauche ihre Zeit, darin sind sich Foit und Glötzl einig. Mit seiner Kritik habe der Kollege ihnen daher alles andere als einen Gefallen getan. "Wenn jemand diese Vorwürfe liest, wird er sich nicht bei der AVG bewerben", meint Foit, "wie soll so der Fahrermangel irgendwann behoben werden? Solche Vorwürfe sind vielmehr kontraproduktiv."

Auch die Kritik an den unterschiedlichen Tarifverträgen können die beiden nicht wirklich nachvollziehen. Die AVG hatte ka-news bestätigt, dass die Bezahlung abhängig von der Tarifzugehörigkeit ist. "Ich bin bei der ETV und mit meinem Tarifvertrag vollkommen zufrieden", meint Foit. Und Glötz, Mitglied bei der GDL, ergänzt: "Man kann sich nicht die Rosinen aus beiden Verträgen herauspicken. Aber im Zweifelsfall steht es jedem frei, die Gewerkschaft zu wechseln."

Wie erklären sich die beiden dann die Vorwürfe ihres Kollegen? "Es ist eine Einstellungssache", findet Glötzl. Wer mit einer negativen Haltung zur Arbeit gehe, nehme vieles schlimmer wahr als es tatsächlich sei, meint Foit. "Man muss schon positiv an die Sache rangehen. Ich mache diesen Job, weil ich das so will." Für die Zukunft hoffen die beiden, dass der Mitarbeiter das Gespräch mit seinen Kollegen und dem Betriebsrat suche. Mit Vorwürfen allein ändere sich die Situation jedenfalls nicht.