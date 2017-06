vor 5 Stunden Karlsruhe Exhibitionist in Karlsruhe: 53-Jähriger entblößt sich vor 4-Jähriger

Am Freitagmorgen hat ein 53-Jähriger Mann einer 4-Jährigen an der Haltestelle Lameyplatz sein Geschlechtsteil gezeigt. Der Vater des Mädchens rief die Polizei.

Ein 53-jähriger Mann ist am Freitag um 8.20 Uhr festgenommen worden, weil er sich vor einem vierjährigen Mädchen entblößt hatte. Der Vater stand zusammen mit seinem Kind an der Haltestelle in der Lameystraße, als der polizeibekannte Tatverdächtige dem Mädchen sein Geschlechtsteil zeigte. Nachdem der Vater die Polizei verständigte, konnte der 53-Jährige noch am Tatort angetroffen werden. Der Mann wird nun wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern angezeigt.