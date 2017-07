vor 5 Stunden Mainz/Karlsruhe Ex-Ministerin Lemke nach Spitzenjobverlust: "Kein Absturz"

Nach ihrem überraschenden Abschied an der Spitze der privaten Karlshochschule in Karlsruhe verwahrt sich die ehemalige rheinland-pfälzische Regierungs-Vizechefin Eveline Lemke (Grüne) dagegen, diesen Schritt als Absturz in ihrer Karriere einzustufen.