Die Zahl der Menschen, die im vergangenen Jahr an ihrem Drogenkonsum gestorben sind, ist im Südwesten angestiegen. Auch in Karlsruhe gab es im Vergleich zu 2015 deutlich mehr Drogentote. Zeichnet sich in der Fächerstadt ein trauriger Trend ab?

170 Drogentote gab es 2016 allein in Baden-Württemberg. Das teilt das Innenministerium des Landes Baden-Württemberg in der "Jahresbilanz Rauschgiftkriminalität" mit. "Menschen, die illegale Drogen konsumieren, leben am Abgrund. Viele geraten in eine Abwärtsspirale von Kriminalität und Verelendung, aus der sie nicht mehr herausfinden. Viele Drogen sind lebensgefährlich", so Staatssekretär Martin Jäger. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet das Land einen Anstieg der Drogenopfer - so auch in Karlsruhe.

"Haupttodesursache bleibt das Heroin. In 30 (28) Fällen verursachte eine Überdosis Heroin den Tod; bei ebenfalls 30 Fällen war der Mischkonsum von Heroin in Verbindung mit anderen Drogen, Ausweichmitteln, Medikamenten und Alkohol todesursächlich", erläuterte Landeskriminaldirektor Martin Schatz.

Präventionsarbeit konzentriert sich nicht nur auf eine Droge

Im Jahr 2016 hatten die Landeshauptstadt Stuttgart 18 und die Städte Mannheim und Freiburg mit jeweils zwölf beziehungsweise zehn Fällen die meisten Drogentoten zu verzeichnen. Dicht dahinter: die Fächerstadt. Während die Zahlen in anderen Städten in der Region wie Baden-Baden, Pforzheim oder Rastatt die Zahl der Drogentoten rückläufig sind, hat sich die Zahl im Stadtkreis Karlsruhe mehr als verdoppelt.

2015 starben hier vier Menschen an ihrer Drogensucht, im vergangenen Jahr waren es neun. Einen traurigen Trend erkennt die Karlsruher Polizei allerdings nicht. "Die Zahl der Drogentoten in Karlsruhe kann auf Misch- und Langzeitkonsum zurückgeführt werden", erklärt ein Sprecher der Polizei im Gespräch mit ka-news. Schwankungen bei der Zahl der Drogentoten habe es in der Vergangenheit immer wieder gegeben.

Auch was die Drogenkriminalität angeht, kann der Polizeisprecher Entwarnung geben. "Es gab keinen signifikanten Anstieg", so der Sprecher. In den vergangenen Jahren hätten sich die Zahlen im Zuständigkeitsbereich der Karlsruher Polizei mit rund 3.300 Fällen auf einem beinahe gleichbleibenden Niveau bewegt.

"Es war zu befürchten"

Cordula Sailer, die Drogenbeauftrage der Stadt Karlsruhe, zeigt sich von der Zahl der Drogentoten in Karlsruhe nicht überrascht: "Ich finde es sehr traurig, aber es war zu befürchten." Ihre Erfahrung sei es, dass ein Teil der Betroffenen zunehmend risikoreicher konsumieren würden. "Das heißt, verschiedene Substanzen, legal wie illegal, wild durcheinander konsumieren. Damit steigt das Risiko einer Überdosierung immens", erklärt Sailer.

In den vergangenen Jahren sind die Zahlen insgesamt immer wieder leicht gesunken, im vergangenen Jahr allerdings wieder leicht gestiegen. Doch wie ein Blick in die Zahlen zeigt, kam es immer wieder zu Schwankungen. So hoffe auch Sailer, dass man nicht von einer steigenden Trend ausgehen muss.

Auffallend ist jedoch, dass die Zahl der Drogentoten nicht überall gestiegen ist. Im Enzkreis, Rastatt und Baden-Baden waren die Zahlen fallend. Ist Karlsruhe eher ein 'Drogen-Hotspot'? "Nein, das sehe ich gar nicht so", sagt die Drogenbeauftragte der Stadt. "Die Zahlen der Drogentoten in den genannten Kommunen sind insgesamt wesentlich kleiner, da auch die Kommunen wesentlich kleiner und nicht vergleichbar sind."

Betroffene würde es immer in die Metropolen ziehen, weil dort die Versorgung der Drogen, aber auch von Hilfsangeboten besser sei "und die Anonymität gewahrt bleibt". In Städten, mit welchen Karlsruhe vergleichbar ist, wie beispielsweise Mannheim (sechs auf 12), Stuttgart (13 auf 18) und Freiburg (sechs auf zehn) sei die Zahlen ebenfalls gestiegen.