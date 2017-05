Der Montag startet im Südwesten mit viel Sonne. Bis zum Mittag steigen die Temperaturen beispielsweise in Nordbaden auf bis zu 32 Grad, und auch im Rest des Landes wird es heiß. Wie der Deutsche Wetterdienst berichtet, ändert sich dies aber im Laufe des Tages. Örtlich drohen Schauer und teils kräftige Gewitter.

Von Mittag an entwickeln sich vom Bergland ausgehend einzelne starke Gewitter. Diese gehen örtlich mit Starkregen um 20 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde, Hagel und Böen bis 70 Stundenkilometer einher. Teilweise ist auch heftiger Starkregen zwischen 25 und 40 Liter pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen, warnen die Meteorologen. Auch in der Nacht zum Dienstag können noch einzelne Gewitter mit ähnlichen Begleiterscheinungen wie am Tage auftreten.

Deutscher Wetterdienst