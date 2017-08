25.10.2016 21:00 Karlsruhe Erhöhung des Sicherheitsgefühls: CDU-Fraktion begrüßt Einrichtung der KOD-Hotline

Bald sollen die Karlsruher eine direkte Nummer zum kommunalen Ordnungsdienst (KOD) bekommen. Diese Entwicklung sieht die CDU-Fraktion als einen klaren Fortschritt. So würde man die Fächerstadt sicherer machen und gleichzeitig die Polizei entlasten. So beschreibt es die Partei in einer Pressemeldung.