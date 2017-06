In den vergangenen Tagen sorgten die Anträge der Kult- und der GfK-Fraktion bezüglich der Kriegsstraße für großes Aufsehen. Die Forderungen: Die sofortige Einstellung der dortigen Bauarbeiten und eine mögliche Umbenennung der Straße. Der Gemeinderat erledigte die Anträge nun in seiner Sitzung am Dienstag.

Nachdem die Kult-Fraktion in diesem Monat einen eher weniger ernst gemeinten Antrag an den Gemeinderat stellte, zog die Wählergemeinschaft "Gemeinsam für Karlsruhe" (GfK) mit einem Ergänzungsantrag nach. Der Satire-Antrag der Kult beinhaltete vor allen Dingen den Hinweis, "auf die zeitlichen Verzögerungen und die ewig steigenden Kosten im Rahmen der Kombilösung", so Max Braun, Mitglied von "Die Partei" und Stadtrat der Kult-Fraktion, im Gespräch mit ka-news. Das besondere Merkmal, das Aufsehen erregt, fand Braun in der überspitzten Formulierung und Forderung.

Die Gfk forderte eine getrennte Abstimmung über die Aspekte "Einstellung Bauarbeiten" und "Umbenennung Kriegsstraße" und fand eine tatsächlich wichtige Komponente: "Man sollte die Botschaft des Antrags ernst nehmen: Eine Umbenennung der Straße ist durchaus sinnvoll," so GfK-Stadtrat Friedemann Kalmbach am Dienstag in der Sitzung. Ein neuer und vor allem passenderer Name sollte demnach gesucht werden.

"Der Krieg ist längst zu Ende"

Braun untermauerte am Dienstag seinen Antrag mit Darstellungen der dortigen aktuellen Situation und - erneut satirisch angehauchten - zukünftigen Vorschlägen: Das investierte Geld sei demnach beispielsweise im neuen Wildparkstadion besser aufgehoben als in der Kombilösung. Überlegenswert wäre außerdem ein "Baustellen-Freizeitpark" anstatt der U-Bahn.

Zur Umbenennung der Kriegsstraße äußerte sich Braun ebenfalls: "Der historische Bezug der Straße scheint mir doch etwas veraltet. Für Unwissende ist der momentane Name sogar eine Würdigung des Krieges. Der Krieg ist längst zu Ende."

Antrag ohne weitere Abstimmung erledigt

Der Gemeinderat entschied in seiner Sitzung jedoch trotzdem schnell über die Anträge der beiden Fraktionen: Oberbürgermeister Frank Mentrup war sich in dieser Diskussion nämlich sicher, dass zunächst einmal über den Aufwand einer solchen Umbenennung nachgedacht werden sollte und appellierte: "Wenn es nach solchen Überlegungen dann doch soweit komme, sollte nicht mit einer der größten Straßen der Stadt angefangen werden."

Der Antrag wurde schließlich ohne weitere Abstimmung unter Einverständnis aller Stadträte als erledigt abgelegt. Dieses Ergebnis bedeutet nun wohl erst einmal das Ende der "Nachkriegsstraße". Einen Funken Hoffnung gibt es in dieser Sache scheinbar doch noch - jedenfalls seitens der Kult-Fraktion: "Wir brauchen keine Abstimmung - ich weiß, dass der Rat irgendwann von alleine anfängt in dieser Sache zu handeln," entgegnete Braun schmunzelnd.

