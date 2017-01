vor 8 Stunden Karlsruhe Entscheidung gefallen: Karlsruhe lehnt NPD-Verbot ab

Das neue Verfahren gegen die NPD war wegen der hohen Risiken von Anfang an umstritten. Jetzt ist passiert, was viele befürchtet haben: Für ein Verbot haben die Bundesländer laut Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe nicht genug in der Hand.