vor 4 Stunden Karlsruhe Entscheidung am grünen Tisch: Gequos steigen auf - BG-Zukunft unklar

Eine Karlsruher Mannschaft wird in der kommenden Saison auf jeden Fall in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B antreten. Die KIT SC Gequos profitieren als Vizemeister der Regionalliga Südwest vom Lizenzentzug der Panthers Villingen-Schwenningen. Wie es mit der BG Karlsruhe weitergeht, steht dagegen noch in den Sternen.