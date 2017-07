Jetzt sind sie wieder da: Die heiß ersehnten Sommerferien. Doch was tun mit der neu gewonnenen Freizeit? Damit auch garantiert niemandem langweilig wird, stellt ka-news zwei Veranstalter vor, die Beschäftigungen für Groß und Klein über die Ferien anbieten.

Das Jugendfreizeit- und Bildungswerk (jfbw), eine Facheinrichtung des Stadtjugendausschusses Karlsruhe, organisiert jedes Jahr zahlreiche Freizeiten für Kinder und Jugendliche. Neben "Ferien mit Koffer" werden auch "Ferien ohne Koffer" angeboten, bei denen die Kinder tagsüber unterwegs und abends wieder zu Hause sein können.

"Wir haben für die Eltern ein Gesicht"

"Unser Angebot ist pädagogisch orientiert am Alter der Kinder. Sowohl was den Reiseort, die Distanzen und die Programminhalte angeht", sagt Irene Kiefer, Leiterin des jfbw, gegenüber ka-news. Erfahrungsgemäß sind die Ferien ohne Koffer und die Reisen für Kinder ab sechs Jahren schnell ausgebucht. Bei der Altersgruppe ab 14 seien auch bis kurz vor den Sommerferien Restplätze verfügbar. Ob Holland, Korsika, Schweden oder doch Deutschland - die Reiseziele sind breit gefächert. Nachfragen lohnt sich also.

Begleitet werden die Freizeiten von jungen, ehrenamtlichen Teamern im Alter von 17 bis 26 Jahren. Das Grundausbildungskonzept umfasst drei Wochenenden, wer weiterhin als Teamer arbeiten will, muss zwei Mal jährlich an weiteren Wochenendschulungen teilnehmen.

Laut Kiefer hat jeder Veranstalter in der Kinder- und Jugendreiseszene seine eigenen Schwerpunkte. Die des jfbw liegen auf Gruppenerleben, Partizipation der Teilnehmer und Inklusion. Das Besondere am Veranstalter jfbw ist im Gegensatz zu kommerziellen Reiseanbietern vor allem der lokale Bezug und die enge Vernetzung in der Stadt Karlsruhe, erklärt sie. "Wir haben als Reiseanbieter für die Eltern ein Gesicht." Mithilfe von persönlichen Gesprächen und Beratungen kann auf jedes Kind individuell eingegangen und das richtige Angebot gefunden werden.

Kein Kind muss zu Hause bleiben

Eine große Auswahl an Ferienfreizeiten bieten auch AWO-Reisen, das Ferienwerk des Kreisjugendwerks der AWO Karlsruhe-Stadt. "Das Besondere an unseren Freizeiten ist, dass alle unsere Teamer, die die Freizeiten betreuen, über ein halbes Jahr bei uns ausgebildet werden. Das bedeutet, wir kennen hier alle unsere Leute, die mit auf die Freizeiten fahren", sagt Myriam Inman vom Kreisjugendwerk der AWO Karlsruhe-Stadt. Außerdem biete man einen Betreuungsschlüssel von einem Teamer auf acht Teilnehmer, was im Gegensatz zu anderen Anbietern hoch sei.

Das Angebot reicht über Kinder-, Jugend- und Familienfreizeiten bis hin zu Sprachreisen. Auch die Preisklassen sind breit gefächert. Für finanziell schwächer gestellte Familien gibt es verschiedene Zuschussmöglichkeiten, so Inman. "Somit können jedes Jahr auch Kinder und Familien zu einem sehr geringen Selbstkostenpreis mit uns auf Freizeit fahren."

Ein besonderes Angebot ist laut AWO-Reisen das internationale Jugendcamp "nARTure", das eine Jugendbegegnung zwischen Frankreich, Georgien und Deutschland bietet. Dazu gibt es Workshops im künstlerischen und handwerklichen Bereich. Für wen es allerdings etwas sportlicher sein darf, gibt es auch Surf-, Kanu-, Segel- oder Reiterfreizeiten.

Informationen darüber, welche Freizeiten noch buchbar sind, findet man auf der Website von AWO-Reisen. Weitere Informationen zu den Reisen des jfbw finden Sie hier. Auch das Karlsruher Ferienportal bietet einen guten Überblick über alle Angebote.