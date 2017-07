Während die diesjährigen Sommerferien kurz bevorstehen, kann Karlsruhes Schullandschaft bereits auf das übernächste Schuljahr 2018/2019 vorausblicken - und planen. In einer Pressemitteilung teilt die Stadt neben den feststehenden Ferienzeiten auch die Termine weiterer unterrichtsfreier Tage mit.

Nach Aussage der Stadt stehen nun zusätzlich zur landesweiten Rahmenplanung der Ferienzeiten auch die verfügbaren beweglichen Feiertage sowie die unterrichtsfreien Tage im Stadtgebiet fest. Über die Termine haben die geschäftsführenden Schulleitungen des Stadtkreises in Absprache mit dem städtischen Gesamtelternbeirat entschieden.

So beginne das Schuljahr 2018/2019 nach den Sommerferien (26. Juli bis 8. September 2018) am 10. September. Die den Schulen zustehenden fünf beweglichen und drei unterrichtsfreien Tage wurden auf Fastnacht, um Weihnachten, 20. und 21. Dezember, sowie den Brückentag nach Christi Himmelfahrt am 31. Mai 2019 gelegt.

Die schulfreien Zeiten im Überblick:

Herbstferien: 27. Oktober 2018 bis 3. November 2018

Weihnachtsferien: 20. Dezember 2018 bis 6. Januar 2019

Faschingsferien: 2. März 2019 bis einschließlich 10. März 2019

Osterferien: 13. April 2019 bis 27. April 2019

Verlängertes Wochenende: 30. Mai 2019 bis 2. Juni 2019

Pfingstferien: 8. Juni 2019 bis 22. Juni 2019

Das Schuljahr endet letztlich am Freitag, 26. Juli 2019, ehe das neue Schuljahr 2019/2020 aufgrund einer Sonderregelung am Mittwoch, 11. September, wieder beginnt, so die Stadt.