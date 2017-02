26.05.2016 08:00 Florian Kaute Karlsruhe/Hamburg Ende einer Ära: Bahn stellt dieses Jahr die letzten Autozug-Verbindungen ein

Sie sind zwar sehr selten geworden, aber es gibt die noch: Autoreisezüge. Am Startbahnhof kommt der Fahrgast mit seinem Auto an, verlädt das eigene Fahrzeug auf einen Waggon und reist weiter vorne im gleichen Zug in einem Personenwagen mit. Am Zielort wird das Auto entladen und der Fahrgast kann sofort losfahren. Die Nachfrage nach diesem Konzept geht allerdings stetig zurück. Die Autoverladestelle in Karlsruhe-Durlach ist daher schon seit Jahren geschlossen.