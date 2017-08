Gute Nachrichten für die Autofahrer auf der A 5 bei Karlsruhe. Nach vielen Monaten Bauzeit rückt das Ende der Baustelle auf der A 5 im Bereich der Anschlussstelle Karlsruhe-Nord näher. Das berichtet das Regierungspräsidium Karlsruhe. Die Arbeiten seien damit rund zwei Wochen früher fertig als ursprünglich geplant.

Seit dem Juni ist die A5 bei Karlsruhe ein Nadelöhr. Denn seither werden dort beide Richtungsfahrbahnen auf einer Länge von rund drei Kilometern erneuert. Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) nun mitteilt, wird die Erneuerung der Fahrbahndecke in dieser Woche abgeschlossen. Das bedeutet, dass die Verkehrssicherung ab Donnerstagnacht zurückgebaut werden kann.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wird der Verkehr auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Basel (Süden) auf allen drei Fahrstreifen freigegeben. Die Geschwindigkeit bleibt zunächst aus Sicherheitsgründen auf 80 Km/h begrenzt. Die Anschlussstelle Karlsruhe-Nord wird im Laufe des Samstags, 12. November, vollständig für den Verkehr freigegeben, so das RP weiter.

Tagesbaustellen, um die Absperrung abzubauen

Der Verkehr auf der Fahrbahn in Richtung Frankfurt muss noch bis Donnerstag, 17. November, zweistreifig geführt werden, da bis dahin der Abbau der Verkehrssicherung erfolgt. Hierfür müssen in beiden Fahrtrichtungen mehrere Eingriffe in den Verkehr durch Tagesbaustellen erfolgen.

Insbesondere muss in der Nacht von Freitag, 11., auf 12. November sowie in der Nacht von Samstag,12., auf den 13. November die transportable Schutzeinrichtung abgebaut werden. In dieser Zeit steht auf der Fahrbahn in Richtung Frankfurt (Norden) nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Ab Donnerstag, 17. November, und somit rund zwei Wochen früher als angekündigt, stehen den Verkehrsteilnehmern dann auf beiden Richtungsfahrbahnen wieder je drei Fahrstreifen zur Verfügung. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf rund 13 Millionen Euro und werden vom Bund finanziert.

Die Fahrbahndeckenerneuerungsmaßnahme auf der A 5 bei Karlsdorf-Neuthard wird voraussichtlich Ende November abgeschlossen werden können, so dass auch hier Anfang Dezember wieder sechs Fahrspuren zur Verfügung stehen werden.