Am vergangenen Wochenende strahlte der TV-Sender "Vox" einen Bericht über den Umzug der Elefantenkuh Nanda nach Karlsruhe aus. Doch bei vielen Zuschauern kamen die Bilder nicht gut an: In den sozialen Netzwerken wurde Kritik laut, dass der Tierschutz bei dem Vorgang nicht ausreichend gegeben war. Im Gespräch mit ka-news hat Zoodirektor Matthias Reinschmidt wenig Verständnis für die Kritiker.

Seit rund drei Monaten ist der Karlsruher Zoo die neue Heimat der 49-jährigen Elefantendame Nanda. Zuvor lebte sie in einem Berliner Zirkus, der sie allerdings nach eigenen Angaben aus medizinischen Gründen abgeben musste.

So leidet Nanda an einer Augenerkrankung, welche sie kaum noch etwas sehen lässt. Um ihr das Reisen mit dem Zirkus zu ersparen, sei sie dann in die Altersresidenz nach Karlsruhe abgegeben worden. Dieser Schritt zog seinerzeit viel Kritik nach sich, da die Partnerin von Nanda, Maya, seither in Einzelhaltung im Zirkus lebt.

Neue Kritik nach Fernsehbericht

Der Umzug des Dickhäuters rückt nun allerdings erneut in den Blickpunkt der Tierschützer. Am vergangenen Wochenende hat der Privatsender "Vox" in seiner Tiersendung "hundkatzemaus" einen Bericht über die Verlegung von Nanda in ihre badische "Altersresidenz gezeigt.

Nach der Ausstrahlung wurden vor allem im sozialen Netz Stimmen laut, die von Tierquälerei sprechen. Dem Fernsehsender wird vorgeworfen, den Umzug ohne kritischen Unterton gezeigt zu haben. Viele der Kommentatoren zeigten sich darüber empört, das die beiden Elefanten Maya und Nanda getrennt wurden.

Einige andere Facebook-User appellieren in ihren Kommentaren an den Sender zu den Geschehnissen Stellung zu beziehen und drohen damit, der Sendung künftig fern zu bleiben.

Karlsruher Zoo Direktor kann Kritiker nicht verstehen

Im Gespräch mit ka-news zeigt der Karlsruher Zoodirektor Matthias Reinschmidt wenig Verständnis für die negativen Kommentare: "Die Kritiker sollten doch eher froh darüber sein, dass wir wenigstens einem Elefant helfen konnten, die Kritik ist für ich völlig unverständlich." Der Zirkusdirektor sei auf den Karlsruher Zoo mit der Anfrage zugegangen, Nanda aus Tierschutzgründen aufzunehmen.

Zudem betont er, dass die Trennung der beiden Elefanten nicht in seiner Hand gelegen hätte. Reinschmidt weiter: "Der Zirkus-Direktor wollte ein Tier freigeben. Er hat eingesehen, dass Nanda einfach zu alt für die Reisen und alles ist. Außerdem hat der Direktor zum damaligen Zeitpunkt davon gesprochen, dass Maya in eine Großfamilie kommt, dies hat sich leider mittlerweile zerschlagen."

Kommt auch Maja nach Karlsruhe?

Es sei jedoch nicht der Fall, das der Zoo nicht auch Maja aufnehmen würde. Auch der Direktor wäre bereit sie abzugeben, was allerdings erst nach der Erweiterung der Anlage geschehen kann. "Das Innengelände wäre laut Säugetierschutzverordnung für fünf Elefanten ausgelegt. Das Außengehege ist nur für vier Elefanten zugelassen. Dieses soll aber im nächsten Jahr erweitert werden, dann könnte man auch Maya übernehmen", erklärt Reinschmidt im Gespräch mit ka-news.

"Unsere Altersresidenz soll den Elefanten helfen, jetzt hilft man einem und bekommt nur Kritik dafür. Mir wäre es natürlich auch lieber gewesen, wenn wir beide Elefanten nehmen können, aber wir wissen, dass das Gehege derzeit zu klein ist", beschwert sich der Karlsruher Zoodirektor.

Auf den Umgang mit den Elefantenhaken, die in Tierschutzkreisen nicht unumstritten sind, bestätigt er, dass sie vor Ort durch den Zirkus-Direktor zum Einsatz kamen. "Das ist nun mal in Zirkusreisen eine normale Haltungsmethode", so Reinschmidt. Nanda wurde dabei allerdings nicht verletzt. Aus diesem Grund seien die Reaktionen hierauf "überspitzt".

