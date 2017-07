Am Wochenende ist es soweit: Vom 7. bis 9 Juli wird der diesjährige "Eis-Meister" im Rahmen der "Gelato World Tour - German Challenge" in Berlin gekürt. Der Eisverkäufer Pino Cimino aus der Oststadt will mit seinen Brüdern den Titel nach Karlsruhe holen. ka-news hat ihnen bei den Vorbereitungen über die Schulter geschaut.

Italienischer Spinat, indische Mango, Mini-Bananen, Minze und Limette - das sind die Zutaten des "Green Smothie"-Eises, mit dem die drei Cimino-Brüder am Wochenende in Berlin überzeugen wollen. Das Trio, das unter anderem in der Karlsruher Oststadt eine Eisdiele betreibt, malt sich für die Deutschlandetappe der "Gelato World Tour" gute Chancen aus: "Das Sommereis kommt sehr gut bei unseren Kunden an, die Resonanz ist enorm," so der Inhaber der Eisdiele "Cassata" Pino im Gespräch mit ka-news.

Alle Vorbereitungen sind getroffen

Schon in der Nacht auf Donnerstag machten sich die Eisverkäufer mit dem Auto auf den Weg in die Hauptstadt. Mit im Schlepptau: ein Kühlwagen mit allen Zutaten, die sie für ihre Vitaminbombe benötigen. "Wir waren uns nicht sicher, ob wir unsere Zutaten auch in Berlin einkaufen können und haben darum beschlossen, einfach alles von zu Hause mitzunehmen," erklärt Pino.

Am Donnerstag geht es dann direkt los: Ab 10 Uhr bekommen alle 16 Teilnehmer die wichtigsten Informationen zum Ablauf des Wettbewerbs. Danach bereiten Pino und seine Brüder ihr "Green Smothie"-Eis für das Wochenende vor. Ab Freitag kann das Eis dann probiert werden. Anschließend werden durch eine Kombination aus Fachjury und Publikumsstimmen insgesamt drei Gewinner gekürt, die Deutschland im Finale der "Gelato World in Rimini" im September 2017 präsentieren werden.

Ob der Zweifach-Papa schon nervös ist? "Wir sind sehr aufgeregt. Das ist eine große Challenge, die für uns eine komplett neue Situation mit sich bringt. Wir wollen unser Eis und unsere Region natürlich gut präsentieren. Da gehört ein gewisses Maß an Aufregung einfach dazu."

Mehr zum Thema:

"Gelato World Tour Berlin": Kommt Deutschlands Eis-Meister bald aus Baden?

Eis-Weltmeisterschaft: Karlsruher Eisdiele hat Chancen auf Titel!