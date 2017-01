Blitzartig gefrierender Regen führte am Montagmorgen ab 6.30 Uhr zu mehreren Unfällen im morgendlichen Berufsverkehr im nördlichen Landkreis Karlsruhe. Wie die Polizei berichtet, kam es in Karlsruhe und Pforzheim sowie im Albtal, im Enzkreis und im Bereich Bad Wildbad zu insgesamt rund 25 Unfällen.

'"Zumeist handelte es sich um Blechschäden, die durch Rutscher, kleinere Auffahrunfälle und Abkommen von der Fahrbahn entstanden; doch kam es auch zu vier Unfällen mit Verletzten", teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit. So erlitten zwei Radfahrerinnen jeweils Beinverletzungen, als sie in Karlsruhe am Karlstor beziehungsweise in der Franz-Lust-Straße auf eisglattem Untergrund unglücklich stürzten.

Bei zwei vom Ablauf her identischen Unfällen auf der L552 zwischen Zeutern und Odenheim wurden insgesamt vier Personen verletzt, glücklicherweise aber niemand schwer. Zunächst hatte gegen 6.40 Uhr ein Autofahrer zu spät gebremst und war mit einem entgegenkommenden Wagen zusammengeprallt. Im beteiligten Auto erlitten zwei Frauen leichte Blessuren.

Auf der Anfahrt zu dem ersten Unfall geriet dann ein Kleinbus der Notfallhilfe beim Heranfahren ans Stauende ins Rutschen. Um einen Auffahrunfall zu verhindern, versuchte der Helfer auszuweichen, wobei es ebenfalls zum Zusammenprall mit einem entgegenkommenden Pkw kam. Auch dabei wurden zwei Frauen leicht verletzt.