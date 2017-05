Der neue City-Park oder auch Stadtpark Südost wird am Freitag, 26. Mai, offiziell eingeweiht. Oberbürgermeister Frank Mentrup wird ab 15 Uhr die Sechs-Meter-Fontänen des Parksees in Betrieb nehmen.

Die Feier findet am Freitag, 26. Mai, um 15 Uhr am Platz zwischen Ludwig-Erhard-Allee 14 und 20 statt. Bürger sind herzlich eingeladen an der feierlichen Eröffnung teilzunehmen. Eine Band sorgt mit Klezmer-Musik für gute Laune und Mädchen und Jungen können sich an Kinder-Spielaktion des Kinder- und Jugendzirkus Maccaroni beteiligen. "Außerdem gibt es Brezeln, Muffins und Eis solange der Vorrat reicht", so die Stadt in einer entsprechenden Pressemeldung.