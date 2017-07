vor 42 Minuten Karlsruhe Einsatz in der Kaiserallee: Zwei Verletzte bei Unfall in der Weststadt

In Karlsruhe ist es in der Kaiserallee auf Höhe der Haltestelle Yorckstraße zu einem Unfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, sind zwei Autos an dem Unfall beteiligt. Die Rettungskräfte sind vor Ort.