Am Samstag gegen 19.30 Uhr kam es im Rheinhafen in Karlsruhe zu einem Einsatz. Wie die Polizei berichtet, hatte der Schiffsführer eines mit Schrott beladenen Gütermotorschiffs einen starken Wassereinbruch im Maschinenraum festgestellt. Die Besatzung konnte das Leck nicht mit eigenen Mitteln abdichten.

"Zur Unterstützung kam ein weiteres Schiff, das den Havaristen mit seinen Pumpen unterstütze", heißt es in der Pressemitteilung. Nachdem es der Feuerwehr gelungen war, Zugang zu einem anliegenden Firmengelände zu bekommen, konnte sie ihre Pumpen ebenfalls einsetzen. Damit habe man das Schiff jetzt stabilisiert und die Wassermenge langsam reduziert, so die Polizei weiter.

Über Nacht liefen die Pumpen weiter, bis Taucher am nächsten Tag versuchten, das Leck von außen zu verschließen, um den Frachter in eine Werft zur Reparatur steuern zu können. Die vorläufigen Ermittlungen zur Schadensursache ergaben nach Aussage der Ermittler, dass durch einen blockierten Hydraulik-Stempel Risse in dessen Führungsrohr entstanden waren. Aufgrund der Lage des Lecks war eine Reparatur vom Innern des Schiffs her nicht möglich. Eine Verunreinigung des Gewässers konnte nach Aussage der Polizei nicht festgestellt werden.