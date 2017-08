Eine Verhaftung: Vielzahl an Einbrüchen am Wochenende in der Region

Am Wochenende wurden einige Haus- und Wohnungsbewohner Opfer von Einbrechern. In einigen Fällen scheiterten die Diebe, in anderen Fällen nahmen sie Wertgegenstände im großen Stil mit. In einem Fall gelang der Polizei die Verhaftung eines Tatverdächtigen.

Im Laufe des vergangenen Wochenendes wurde im Stadt- und Landkreis Karlsruhe in insgesamt vier Kindergärten eingebrochen. Dabei richteten die Diebe wesentlich mehr Schaden an, als sie erbeuteten.

In Rintheim hebelten Diebe ein Fenster des Kindergartens in der Mannheimer Straße auf und erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag. Sie verursachten aber einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Auch beim Kindergarten in der Hohenstaufenstraße in Heidelsheim wurde ein Fenster von Unbekannten gewaltsam aufgebrochen. Es ist aber noch nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde.

In Eggenstein hebelten Einbrecher eine Tür zum Kindergarten im Sportplatzweg auf und durchwühlten etliche Räume. Dabei erbeuteten sie mehrere hundert Euro, richteten aber einen deutlich höheren Sachschaden an. Einen geringen Geldbetrag erbeuteten Langfinger, die in den Kindergarten in der Gustav-von-Bohlen-Straße in Obergrombach eingebrochen sind. Sie öffneten zunächst gewaltsam ein Fenster und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Bargeld, bevor sie unbemerkt flüchten konnten

Einbrüche auch in Ettlingen

In Ettlingen-Oberweiher hebelten Unbekannte im Zeitraum von Freitag bis Sonntag die Balkontür eines in der Fleckensteinstraße gelegenes Einfamilienhauses auf. Innerhalb des Gebäudes durchsuchten sie anschließend sämtliche Räume. Dabei entwendeten die Diebe Uhren im Wert von mehreren tausend Euro sowie einen dreistelligen Bargeldbetrag, bevor sie unbemerkt flüchten konnten.

Mehrere Goldschmuckstücke von noch unbekanntem Wert erbeuteten Langfinger, die am Samstag zwischen 15.15 und 19.45 Uhr in eine Wohnung in der Benedikt-Schwarz-Straße eindrangen. Auch hier hebelten die Täter eine Balkontüre auf und durchsuchten die gesamte Wohnung.

Ebenfalls am Samstag in der Zeit von 10.50 und 21.15 Uhr drangen Einbrecher über ein Fenster gewaltsam in ein Appartement in der Albert-Schweitzer-Straße ein. Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen erbeuteten sie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro.

In der Bunsenstraße gelangten Unbekannte von Samstag auf Sonntag über eine aufgehebelte Balkontür in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Im Inneren durchwühlten sie alle Räume und nahmen dabei Uhren im Wert von mehreren hundert Euro an sich, bevor sie unerkannt flüchteten.

Einbrecher in Bad Schönborn wohl gestört worden

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen gelangten die Täter auf das in der Viktor-von-Scheffel-Straße gelegene Anwesen und versuchten, eine Terrassentür des Hauses gewaltsam zu öffnen. Anhand der Spurenlage wurden sie dabei aber von Anwohnern gestört, denn sie flüchteten unverrichteter Dinge vom Tatort, wobei sie ihr verwendetes Werkzeug am Tatort zurückließen.

Zwischen Freitagabend, 18 Uhr und Samstagnachmittag, 14.30 Uhr hebelten die Täter eine Terrassentür des in der Kelterstraße in Wurmberg im Enzkreis gelegenen Einfamilienhauses auf und gelangten so in das Gebäude. Dort durchwühlten sie auf ihrer Suche nach Wertgegenständen sämtliche Zimmer, wobei sie Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro an sich nahmen.

Anschließend konnten die Diebe mit ihrer Beute unerkannt flüchten.

Auch in Remchingen ein Kindergarten betroffen

Vergangenes Wochenende waren Einbrecher in Remchingen unterwegs und drangen dabei in ein Einfamilienhaus und einen Kindergarten ein. Ob dabei etwas entwendet wurde, steht bislang noch nicht fest.

Im Zeitraum von Freitag, 14 Uhr bis Samstag, 6 Uhr hebelten die Diebe ein Fenster des in der Wilferdinger Straße gelegenen Kindergartens auf. Innerhalb des Gebäudes durchwühlten sie sämtliche Räume. Ob sie dabei Gegenstände an sich nahmen, ist bisher nicht bekannt.

Im Kutscherweg versuchten Unbekannte zwischen Samstag, 14 Uhr bis Sonntag, 20 Uhr zunächst, die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, wechselten sie zur Kellertür und schafften es schließlich, diese zu öffnen. Im Inneren machten sich die Langfinger in allen Zimmern auf die Suche nach Wertgegenständen, wurden aber nach den bisherigen Erkenntnissen nicht fündig.

Ein Verdächtiger wird in Pforzheim verhaftet

Nach einem Wohnungseinbruch am vergangenen Samstag in Pforzheim-Eutingen konnte im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen unter Einsatz eines Polizeihubschraubers ein 36-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Im Zuge der Verfolgung stürzte der Verdächtige und zog sich Verletzungen am Kopf zu, die eine Aufnahme in einem Krankenhaus unter polizeilicher Bewachung nach sich zogen.

Der unter dringendem Tatverdacht stehende Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Pforzheim am Montag dem Haftrichter beim Amtsgericht Pforzheim vorgeführt und kam anschließend in Untersuchungshaft.

Zunächst hatten die Bewohner der Kellerwohnung eines im Gartenweg gelegenen Hauses gegen 18.15 Uhr in den oberen Geschossen fremde Personen vernommen und umgehend die Polizei alarmiert. Bereits wenige Minuten später gelang einer Streife der Polizeihundeführerstaffel in der Nähe die Festnahme des 36-Jährigen. Mindestens zwei weitere Tatgenossen konnten flüchten und blieben in der Folge unentdeckt.

Wie sich herausstellte, hatten die Täter zuvor eine rückwärtige gelegene Terrassentür eingeschlagen und Schmuck im Wert von rund 2.000 Euro gestohlen.

Die mit den weiteren Ermittlungen betraute "Ermittlungsgruppe Eigentum Pforzheim" prüft nun, ob der Festgenommene für weitere sieben in Pforzheimer Stadtteilen verübte Wohnungseinbrüche und einen Einbruch in eine Arztpraxis in der Lindenstraße in Frage kommt.

Neben einem Wohnungseinbruch in Büchenbronn Im Hansjakobsacker und einem am Sonntag betroffenen Haus in der Hertzstraße (Südweststadt) waren Unbekannte am Samstag auch zweimal in der Nordstadt (Normannenweg und Blumenheckstraße) und in drei Fällen in der Oststadt (Östliche Karl-Friedrich-, Linden- und Dammstraße) aktiv. Die Täter waren durch unterschiedliche Vorgehensweisen in die Objekte gelangt und hatten es hauptsächlich auf Schmuck und Bargeld abgesehen.

Die Einbruchsermittler bitten vor diesem Hintergrund um Meldung von sachdienlichen Hinweisen an das Kriminalkommissariat Pforzheim unter 07231/186-0.