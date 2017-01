Einbrüche in der Region: Diebe in Grünwinkel und Enzkreis unterwegs

Am Donnerstag haben Einbrecher gleich mehrfach im Karlsruher Stadtteil Grünwinkel zugeschlagen. Wie die Polizei berichtet, gab es drei Einbrüche nach dem gleichen Muster. Die Ermittler bitten mögliche Zeugen um Mithilfe.

In gleich zwei Fällen schlugen die Einbrecher nach Angaben der Polizei in der Kreuzelbergstraße zu. Zwischen 7.40 Uhr und 20.30 Uhr verschafften sich die Diebe durch Aufhebeln einer Terrassentür bzw. eines Fensters Zutritt in die Einfamilienhäuser. Nach bisherigen Feststellungen wurde jedoch nichts gestohlen.

Die dritte Tat ereignete sich in der Haubenkopfstraße. Hier gelangten die Täter nach Aufbrechen einer Tür zunächst in die Wohnung eines Zweifamilienhauses. Nachdem dort sämtliches Inventar erfolglos durchwühlt wurde, begaben sich die Langfinger ins Dachgeschoss, wo sie mit brachialer Gewalt auch die Eingangstür der zweiten Wohnung öffneten.

Im Inneren wurde anschließend diverser Schmuck sowie ein geringer Bargeldbetrag erbeutet. Wer Beobachtungen gemacht hat, die mit den Einbrüchen in Verbindung stehen könnten wird gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Nummer 0721/939 4611 zu melden.

Diebe werden von Bewohner überrascht

Am Donnerstag kam es darüber hinaus zu zwei Einbrüchen in Neuenbürg im Enzkreis. In der Zeit von gegen 18.45 Uhr sind Unbekannte in Arnbach in der Straße Schillingsrain über die Balkontür in das erste Obergeschoss eines Hauses eingedrungen. Noch während die Täter sich im Gebäude befanden, kam der Bewohner zurück. Die Eindringlinge entkamen unerkannt.

Ob mit oder ohne Beute ist noch nicht geklärt. Bereits gegen 18.15 Uhr waren, vermutlich dieselben Einbrecher, in der Schillerstraße zu Gange. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt in ein Mehrfamilienhaus und durchwühlten in einer Wohnung sämtliche Schränke. Hier erbeuteten die Täter Schmuck. Zeugenhinweise werden von der Polizei an das Polizeirevier Neuenbürg, erreichbar unter der Telefonnummer 07082 79120, erbeten.