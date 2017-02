vor 4 Stunden Pforzheim Einbrüche in Pforzheim: Polizei nimmt 34-Jährigen fest

Nach mehreren Einbrüchen in Pforzheimer Geschäfte und einem versuchten Wohnungseinbruch kam am Montag ein von der "Ermittlungsgruppe Eigentum Pforzheim" festgenommener 34-Jähriger aus Pforzheim in Untersuchungshaft, so die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und die Polizei in einer gemeinsamen Pressemitteilung.