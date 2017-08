Einbrüche am Wochenende: Diebe halten Polizei in Karlsruhe auf Trab

Mit insgesamt fünf angezeigten Wohnungseinbrüchen war die Polizei in Karlsruher Stadtgebieten am vergangenen Wochenende beschäftigt. Und auch in der Region haben Diebe zugeschlagen.

Unbekannte haben sich am Freitagabend gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus am Blankenlocher Weg in Eggenstein-Leopoldshafen verschafft und Bargeld aus einem Safe gestohlen. Das teilt die Karlsruher Polizei in einer Pressemeldung mit.

Die Einbrecher hatten hierfür in der Zeit zwischen 18 Uhr und 20.30 Uhr ein Fenster aufgehebelt. In der Zeit zwischen Samstag, 15 Uhr und Sonntag, 2 Uhr drangen Diebe über eine Terrassentüre in ein Anwesen an der Westlichen Brühlstraße in Karlsdorf-Neuthard ein und durchwühlt Schränke und Kommoden. Sie erbeuteten schließlich mehrere Uhren und Schmuckstücke.

Terrassentüren- und Fenster aufgehebelt

Es war nicht der einzige Vorfall. Zwei Wohnungseinbrüche wurden am Freitagabend beziehungsweise in der Nacht zum Samstag in Pforzheim Büchenbronn verübt. In der Zeit zwischen 17.15 Uhr und 20.30 Uhr drangen Unbekannte durch Aufhebeln einer Terrassentür in eine Wohnung der Metzgerstraße. Sämtliche Räumlichkeiten sind durchsucht worden. Über das mutmaßliche Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt.

In der Straße Am Feuerwehrhaus waren Diebe in der Zeit zwischen Freitag, 15.30 Uhr, und Samstag, 07.30 Uhr, aktiv. Auch dort ist die Terrassentür aufgehebelt worden. Mehrere Schränke und Schubladen sind durchwühlt gewesen und nach bisherigem Stand ist Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro abhandengekommen. Die weiteren Ermittlungen führt hierzu der Polizeiposten Büchenbronn.

In der Gerhart-Hauptmann-Straße im Stadtteil Daxlanden verschaffte sich ein Täter am Freitag zwischen 18 Uhr und 22.50 Uhr über ein Fenster Zugang zu einer Wohnung. In der Wohnung verschloss er die Eingangstür von innen mit einem Vorhängeschloss und durchwühlte sie. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Ein Laptop und ein Mobiltelefon wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag aus einer Erdgeschosswohnung in der Insterburger Straße der Waldstadt zwischen 20 Uhr und 3.30 Uhr entwendet. Dort war zuvor die Terrassentür aufgehebelt worden. Der Diebstahlsschaden beläuft sich laut Polizeimeldung auf mehrere hundert Euro.

Fahrraddiebe in Karlsruhe unterwegs?

Aus einer unverschlossenen Garage entwendeten unbekannte Täter insgesamt fünf Fahrräder, wie die Polizei weiter mitteilt. In der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr bis Samstag, 14 Uhr verschafften sich die Täter Zutritt zu der Garage Am Knittelberg und entwendeten Mountainbike der Marke Felt Bikes, Modell Moneyshots, Farbe grau-grün, ein Mountainbike der Marke Univega, Modell HT-LTD SLX, Farbe weiß-blau, ein Mountainbike der Marke Specialized, Modell Stumpjumper FSR, Farbe schwarz, ein Mountainbike der Marke Specialized, Modell Epic, Farbe silbern, und ein Mountainbike der Marke Canyon, Modell Yellostone AL 6.9, Farbe schwarz.

Die Räder waren allesamt nicht verschlossen. Bereits am 5. auf 6. Oktober kam es Am Knittelberg zu einem Diebstahl eines Mountainbikes, Marke Spezialized., Stumpjumper (Fully), Farbe grau, XT-Schaltung, Shimano Bremsen, Fox-Gabel und zwei schwarze Steckschutzbleche das unverschlossen unter einem frei zugänglichen Carport abgestellt war.

Insgesamt beziffert sich der Schaden auf mehrere hundert Euro. Aus gegebenem Anlass weist die Polizei darauf hin, Garagen zu verschließen und Fahrräder oder Gegenstände entsprechend zu sichern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter der Telefonnummer 0721 4907-0 entgegen.

Diebe steigen in Ettlinger Firma ein

Unbekannte sind des Weiteren in der Zeit von Freitag, 17.30 Uhr bis Samstag, 6.45 Uhr in die Räume einer Firma in der Schillerstraße in Ettlingen eingebrochen und haben dort einen vorgefundenen Laptop im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen. Sie hatten zuvor ein rückwärtiges Fenster aufgehebelt und dadurch einen Schaden von rund 500 Euro angerichtet.

Über eine aufgehebelte Bürotür drangen Einbrecher in der Nacht zum Sonntag in einen Betrieb in der Neureuter Straße in Karlsruhe ein und erbeuteten dort einen Safe mit Bargeld. Samstagnacht waren Langfinger in eine Bar in der Karlstraße in Karlsruhe eingestiegen. Nachdem sie eine rückwärtige Tür aufgehebelt hatten, nahmen sie ein Notebook, diverse Tabakwaren und einen Rucksack im Gesamtwert von mehreren tausend Euro an sich.

Wohnungen im Visier von Langfingern

Am späten Nachmittag des Samstags stiegen Unbekannte über ein Fenster in der Rüppurrer Arndtstraße in ein Einfamilienhaus ein und durchwühlten dieses teilweise. Es wurden keine Gegenstände entwendet. Ebenfalls in den frühen Abendstunden des Samstags gelangten Unbekannte in der Riedstraße im Stadtteil Rüppurr in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Wertgegenstände wurden hier nicht entwendet.

In der Ellmendinger Straße in Durlach erbeuteten Einbrecher aus der Hochparterrewohnung eines Zweifamilienhauses eine Damenarmbanduhr im Wert von 100 Euro. Die Wohnung wurde über die zuvor aufgehebelte Balkontür betreten.

Und auch in Höfen im Enzkreis schlugen Einbrecher am Wochenende zu: Wie die Karlsruher Polizei berichtet, stieg ein unbekannter Täter im Laufe der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Einfamilienhaus im Schulweg ein und entwendete dort Schmuck im Wert von 400 Euro. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Fenster im Untergeschoss des Hauses aufgehebelt und anschließend sämtliche Räume des Hauses durchwühlt. Aus dem Schlafzimmer erbeutete der Einbrecher goldene Ohrstecker. Der Sachschaden am aufgehebelten Fenster beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Polizei kann Einbrecher auf frischer Tat ertappen

Am Wochenende trieben Einbrecher in der Zeppelinstraße in Baden-Baden ebenfalls ihr Unwesen. In der Zeit zwischen Samstagabend und Montagmorgen arbeiteten sie sich mit brachialer Gewalt durch die Räume eines Mehrfamilienhauses. Das mehrgeschossige Gebäude dient mehreren Unternehmen als Firmensitz. Die ungebetenen Gäste kamen nach ersten Ermittlungen von der Markgrafenstraße aus Richtung Merkurwald und drangen von der Rückseite in den Keller des Hauses.

Von dort aus durchsuchten sie sämtliche Räume bis zum Obergeschoss, brachen Türen und Schränke auf und verschwanden schließlich unerkannt. Der Sachschaden ist beträchtlich, kann aber noch nicht genau beziffert werden. Auch über den Wert der Beute gibt es bisher noch keine abschließenden Erkenntnisse. Die Polizei Baden-Baden bittet um Hinweise: Wer hat in der fraglichen Zeit im hinteren Teil der Zeppelinstraße oder in der Markgrafenstraße Richtung Merkurwald ungewöhnliche Beobachtungen gemacht? Hinweise erbittet die Offenburger Polizei unter Telefon 07221/6800.

Doch es gab auch eine Festnahme: Einen 31-Jährigen konnte die Polizei am Sonntag kurz nach 0 Uhr in Pforzheim festnehmen. "Ein Zeuge hatte beobachtet wie der Mann in ein Friseurgeschäft in der Westliche Karl-Friedrich-Straße einbrach", so die Polizei. Eine Streife konnte den erheblich alkoholisierten Mann noch am Tatort festnehmen. Die eingeschlagene Scheibe des Geschäfts wurde provisorisch gesichert. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.