vor 23 Stunden Karlsruhe Einbruch in der Nordweststadt: Diebe dringen in Firma ein und stehlen Lkw

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Montag in die Räume einer in der Karlsruher Wattstraße gelegenen Innenausbaufirma eingedrungen und haben einen Lkw gestohlen. Das teilt die Polizei am Dienstag in einer Pressemitteilung mit und bittet nun um mögliche Hinweise.