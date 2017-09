vor 49 Minuten Karlsruhe Einbruch in Durlach: Diebe steigen in Tauchschule ein

Unbekannte sind in der Nacht auf Freitag in eine Tauchschule in Karlsruhe-Durlach eingebrochen und haben dabei Zubehör im Wert von mehreren tausend Euro entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.