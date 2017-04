In den vergangenen Tagen waren gleich zwei Kindergärten und eine Schule im Visier von Einbrechern. Die Diebe waren sowohl im Stadtbereich als auch in Durlach unterwegs.

Wie die Polizei berichten, verschafften sich die Diebe in der Nacht zum Mittwoch Zugang über ein Fenster im Erdgeschoss einer Kindertagesstätte in der Straße "An der Raumfabrik" in Karlsruhe-Durlach. Die Diebe durchsuchten sowohl im Bürozimmer als auch im Besprechungsraum die dortigen Schränke. In einem Wertfach stießen sie auf eine Geldkassette mit circa 50 Euro Bargeld.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Mittwochmorgen um 3.35 Uhr in einen Kindergarten in der Römhildtstraße in Karlsruhe. Die Diebe verschafften sich Zutritt, indem sie das Bürofenster mit einem Werkzeug aufhebelten. Sie durchwühlten zahlreiche ebenfalls Schränke und Schubladen. Über das Diebesgut und die Schadenshöhe kann bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Angabe gemacht werden.

In der Südendstraße drangen bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag Unbekannte über eine Baustellenabsperrung in das Innere einer Schule. Dort hebelten sie mit brachialer Gewalt die Durchgangstüren auf und gelangten so in das Sekretariat sowie in die angrenzenden Zimmer der Schule. Dort öffneten sie mit einem Schlüssel den dortigen Tresor. "Ob daraus etwas entwendet wurde, ließ sich bisher noch nicht klären", so die Polizei abschließend.