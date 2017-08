Karlsruhe darf sich für weitere zwei Jahre "Fairtrade-Stadt" nennen. Dieser Titel wurde der Stadt vom Verein "TransFair e.V." nach einer erfolgreichen Wieder-Zertifizierung verliehen. In diesem Rahmen soll das Konzept des nachhaltigen Einkaufens in Karlsruhe weiter ausgebaut werden.

Die Auszeichnung "Fairtrade-Stadt" wurde der Stadt erstmals 2010 durch den TransFair, einer Initiative zur Förderung des fairen Handels, verliehen. Seitdem baut Karlsruhe ihr Engagement für den Fairen Handel noch weiter aus. Zu den Aktivitäten gehört beispielsweise das Veranstaltungsprogramm im Rahmen der bundesweiten "Fairen Woche".

Der Titel wurde der Fächerstadt nun vom Verein "TransFair e.V." nach einer erfolgreichen Wieder-Zertifizierung erneut für zwei Jahre verliehen. "Durch das Engagement der Karlsruher für den fairen Handel vor Ort nimmt die Stadt eine Vorreiterrolle ein und setzt ein Zeichen für eine gerechtere Welt", freut sich Bürgermeister Klaus Stapf.

Fair Einkaufen in der Vorweihnachtszeit

Zur Vorweihnachtszeit bietet die Fairtrade-Stadt Karlsruhe auf www.gruenermarktplatz.de Tipps für einen nachhaltigen Vorweihnachtseinkauf. Mittlerweile führen fast alle Lebensmittelgeschäfte auch eine große Auswahl an fair gehandelten Produkten. Klassische Geschenkartikel wie Kerzen, Grußkarten oder Textilien findet man zum Beispiel im "Weltladen" am Kronenplatz.

Auch der Karlsruher Christkindlesmarkt hat eine ökofaire Seite. Das Künstlerinnenpaar Ana und Anda lädt in diesem Jahr wieder zu einem ökofairen Rundgang über den Christkindlesmarkt ein und führt die Teilnehmer zu Ständen, die für Bio und Fairness im Handel stehen. Die Tour über den Christkindlesmarkt findet am Sonntag, 11. Dezember, statt und startet um 16 Uhr vor dem Gebäude der IHK in der Lammstraße. Die Teilnahme ist kostenlos.