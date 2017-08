Das Fest zeichnet sich seit jeher nicht nur durch die musikalischen Acts, sondern auch durch die zahlreichen Sportwettbewerbe aus. Dazu gehört auch der Skateboard-Wettbewerb Fest-Cup. Dieses Jahr dürfen die Skateboarder wieder auf die große Halfpipe zurückkehren und dort an allen drei Fest-Tagen ihr Können unter Beweis stellen.

2017 wird es beim Fest-Cup erstmals seit 2010 wieder eine offizielle Vert-Challenge geben. Die Skateboarder kehren dazu auf die große Halfpipe zurück, auf der sie bis einschließlich 2009 schon für spektakuläre Stunts sorgten. Von Freitag, 21., bis Sonntag, 23. Juli, wird der Sparda-Sportpark vor der Europahalle somit wieder zum Treffpunkt für Skateboard-Fans.

Von 2010 bis 2016 mussten die Teilnehmer auf eine deutlich kleinere, die sogenannte Miniramp, ausweichen. Jetzt, 2017, skaten sie wieder auf einer Halfpipe von bis zu vier Metern Höhe. Hier sollen sie für staunende Gesichter und offene Münder bei den Zuschauern sorgen. Zahlreiche internationale und nationale Sportler gehen beim Fest-Cup 2017 auf der Kingsize Halfpipe an den Start. Mit dabei sind nach jetzigem Stand internationale Vertreter aus Großbritannien, Frankreich, der Schweiz und Österreich. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren.

Als Vertical Skateboarding wird das Skateboarding in nach oben senkrecht ansteigenden Pools und Halfpipes bezeichnet. Das Vertical Skateboarding kann in Karlsruhe auf eine lange Tradition zurückblicken. Es wurde bis heute von vielen Enthusiasten aufrecht erhalten und schafft so 2017 wieder die Rückkehr auf die große Bühne.