vor 2 Stunden Dettenheim Ein Kilo Marihuana und mehr: Mutmaßlicher Drogenhändler in Haft

Nach dem Fund größerer Mengen Drogen sitzt ein 44-Jähriger in Haft. Wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte, hatten Ermittler in der vergangenen Woche in seiner Wohnung in Dettenheim (Kreis Karlsruhe) ein Kilogramm Marihuana, 60 Gramm Amphetamine, geringe Mengen Kokain, mutmaßliches Dealergeld sowie drei Schusswaffen mit Munition sichergestellt.