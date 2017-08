Demnächst wird es im Garten der Religionen mehrere Veranstaltungen geben: Begonnen wird am 24. September mit Vielfalts-Fest der Begegnungen, dabei soll von 14 bis 18 Uhr das einjährige Bestehen des Gartens gefeiert werden. Es wird orientalisch-sommerlichen Köstlichkeiten, Tanz und Gesang, einen kostenloses Karussell und Informationen angeboten.

Am 17. November soll es bei einer weiteren Veranstaltung um die Gleichberechtigung von Mann und Frau in den Religionen gehen. Dazu sind Vertreter verschiedener Religionen geladen. Beginn ist um 19.30 Uhr, teilte die AG Garten der Religionen in einer Pressemitteilung mit.