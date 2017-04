Eiersuche im Pulli: Kühle Tage dominieren Ostern in Karlsruhe

Das verlängerte Osterwochenende steht vor der Tür und gerade nach den frühsommerlichen Temperaturen der vergangenen Woche werden sich wohl viele auf die vier freien Tage in Folge freuen. Doch spielt das Wetter ebenso sommerlich mit wie die letzten Tage? Oder ist es sinnvoll, sich warm einzupacken?

All diejenigen, die für das bevorstehende Wochenende eine Unternehmung unter freiem Himmel geplant haben, sollten sich besser etwas wärmer anziehen. Die Ostertage verlaufen nämlich eher unterkühlt und an manchen Tagen ist mit Regen zu rechnen. So die Wettervorhersagen von Bernhard Mühr vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung am Karlsruher Institut für Technologie (KIT).

Eine Ausnahme ist laut Mühr gleich zu Beginn der Feiertage der Karfreitag: Die Temperaturen sollen wieder auf bis zu 17 Grad steigen. Neben vielen Quellwolken zeige sich die Sonne ab und zu und es soll überwiegend trocken bleiben. Für Aktivitäten an der frischen Luft sollte also am Besten dieser Tag genutzt werden.

Nur einen Tag später sieht es schon nicht mehr so freundlich aus: Laut Mühr sind die Aussichten für Karsamstag dann "weniger verheißungsvoll." Die Sonne habe im Gegensatz zu den dominierenden Wolken keine Chance, erklärt der Wetterexperte. Zudem soll es an diesem Tag zeitweise regnen und ein mäßiger Wind wehen. Mit den Höchsttemperaturen von 12 bis 13 Grad wird es dann deutlich kälter als am Freitag.

Kühle Temperaturen halten trotz sonnigen Anteilen an

Der Eiersuche am Sonntag kann jedoch wieder erfreulicher entgegen gesehen werden, denn: "Besserung verspricht der Sonntag: Die sonnigen Anteile werden wieder häufiger, Regenschauer sind selten. Kühl bleibt es trotzdem, mehr als 13 Grad sind nicht drin", prognostiziert Mühr. Also besser einen Pullover für die Eiersuche an der frischen Luft anziehen.

Und auch der Ostermontag wird nicht zu den sommerlichsten zählen. Laut dem Wetterexperten erreicht neben vielen Wolken ein neuer Schwall Kaltluft mit erneutem Regen den Oberrhein. Die Temperaturen seien allenfalls bei 11 bis 12 Grad.