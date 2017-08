vor 2 Stunden Karlsruhe Ehrlicher Finder: Knielinger gibt Kuvert mit 4.500 Euro ab

Ein ehrlicher Finder hat in Karlsruhe einen Handwerker vor einem teuren Verlust bewahrt: Wie die Polizei berichtet, hatte ein 62-Jähriger Knielinger am Donnerstagvormittag ein Kuvert mit 4.500 Euro in einer Bäckerei in Mühlburg abgegeben. Er hatte den Umschlag unmittelbar vor dem Geschäft gefunden.